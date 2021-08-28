К лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, пожаловавшему в Россию, чтобы выступить на музыкальном фестивале, пришли российские полицейские. Все случилось в Завидово под Тверью, сообщает Telegram-канал RT.

По какой причине российские стражи порядка пожаловали к немецкой звезде, не сообщается. В МВД также пока не подтвердили информацию на официальном уровне.

При этом издание Baza пишет, что ночью силовики провели у солиста следственные мероприятия. По их итогам был задержан один из представителей Rammstein — после конфликта с представителями силовых структур.