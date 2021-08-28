Беременная женщина с установленным у нее коронавирусом умерла в Саратове, ребенка врачам удалось спасти, но малыш находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого замминистра здравоохранения региона Станислава Шувалова.

Известно, что женщине было 26 лет. Коронавирус у нее протекал агрессивно и стремительно. Смерть наступила после 11 дней лечения в стационаре, из которых 9 она провела на ИВЛ.

Когда стало понятно, что мать не спасти, приняли решение досрочно прооперировать беременную, чтобы спасти хотя бы ребенка. Малыш сильно недоношенный, и врачи пока не дают прогнозов о его дальнейшем состоянии.