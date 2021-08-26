В казанских школах сохраняется дефицит учителей. Об этом сообщил начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Как сообщается, острая нехватка кадров наблюдается в первую очередь среди учителей начальных классов, русского языка, математики и физики.

Также Ризванов отметил, что каждый год составляются списки выпускников школ, которые претендуют на поступление в рамках целевого приема на педагогические специальности. Начальник управления образования города отметил, что будущие учителя учатся в специализированных колледжах Казани и Арска и в КФУ.