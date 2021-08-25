В Казани на станциях метро «Кремлевская» и «Площадь ко Дню города и республики установили архитектурно-художественное освещение. На эти цели потратили 500 тысяч рублей, сообщает мэрия Казани.

На «Площади Тукая» дополнительно установили 22 прожектора, которые подсвечивают мозаичные панно с иллюстрациями к известным произведениям татарского поэта Габдуллы Тукая. Ранее панно не освещались, чтобы подвести электроэнергию, рабочие специально прокладывали кабель. По-новому заиграли и колоны из зеленого и белого мрамора. На них установили 48 светильников.

Архитектурно-художественное освещение появилось и на станции метро «Кремлевская». Стены с мозаичными панно на тему Казанского ханства теперь дополнительно освещают 34 светильника, а свод станции с изображением Зиланта подсвечивают 20 прожекторов на фонарных столбах. Особый антураж станции придают башни – они дополнительно подсвечиваются десятью прожекторами.

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«Мы хотели успеть ко Дню города и республики. Теперь станции метро будут выглядеть так всегда – подсветка выключаться не будет», – цитирует пресс-служба генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова.

Всего в метро заменили и установили 875 светильников. Большую часть оборудовали на станциях метро «Козья слобода», «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная», также новые светильники появились в вестибюлях станций «Проспект Победы» и «Суконная слобода».