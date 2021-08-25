Посещение лесов Татарстана ограничили с 25 августа на 21 день из-за сложной пожарной обстановки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

"Ограничение распространяется на пребывание людей в лесах, въезд транспорта и проведение определенных видов работ. Исключением является сквозной проезд по дорогам общего пользования для лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с законодательством", - сообщает мэрия Казани.

В местах массового посещения лесов в выходные дни поставят охранные посты. Также предусмотрены силы и средства на случай возникновения ЧП.