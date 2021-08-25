Мощный взрыв прогремел в Таганроге в подъезде многоквартирного дома. Сработало взрывное устройство, которое было установлено в электрическом щитке. Гранату на растяжке установил в щиток один из местных жильцов.

Как сообщает портал "Ёрш. Таганрог", он накопил большую задолженность за электроэнергию. Долг составляет порядка 11 тысяч рублей. Ему грозились отключить электричество за неуплату. И чтобы предотвратить такой исход, мужчина решился на превентивные меры.

Но вот открыл щиток вовсе не сотрудник обслуживающей организации, а сосед. Устройство рвануло, сосед контужен. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ФСБ.

О должнике известно, что он недавно вернулся из Сирии, где участвовал в боевых действиях. Соседи отмечали агрессивное поведение молодого мужчины, которому ещё нет 30 лет. Кроме долга за свет он имеет задолженности и перед другими ресурсоснабжающими организациями.