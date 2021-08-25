Банк «Открытие» запустил сервис получения переводов Western Union онлайн

Теперь получить перевод Western Union можно через интернет-банк «Открытия» без похода в отделение.

Процедура получения перевода в онлайн-режиме проста и понятна. Получатель запрашивает у отправителя контрольный номер, страну отправления, сумму и валюту выплаты. Затем необходимо ввести эти данные в разделе «Платежи переводы» - Переводы Western Union – Получить в интернет-банке. После этого выбирается карта для зачисления суммы перевода и подтверждается согласие с условиями операции.

Комиссия за зачисление средств не взимается. По специальным промокодам клиентам будут предоставляться скидки на отправку переводов, которые действуют до 30 сентября.

Подробнее узнать о новом сервисе и получить промокод можно на сайте банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.