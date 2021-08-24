Уроженец Афганистана, который учится сейчас в Казанском юридическом институте МВД России рассказал ProKazan о военном режиме в стране, тяжелом положении его семьи и "сказках" Талибана*.

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Семья Мурата (так студента зовут друзья в России) живет на севере Афганистана в провинции Балх. Всего в семье восемь человек, из которых шестеро — дети: четыре сына и две сестры. Один из братьев сейчас живет с женой и детьми в Турции, остальные члены семьи находятся в Афганистане. В Казани Мурат учится уже два года. Юридический институт он выбрал неслучайно — на Родине у мужчины уже был опыт работы в контртеррористической службе.

Фото предоставлено героем статьи

"Талибан* хочет строить новое государство, но пока его нет, как и нет сейчас жизни в стране"

Поддерживать связь с семьей Мурату удается — родственники переписываются в социальных сетях.

— Мурат, чем сейчас занимаются ваши родственники, как живут мать и сестры?

— Ответить однозначно не могу. Они просто живут в полном неведении и страхе. На улицу выходят только мужчины, они покупают продукты. Но мой отец работает в банке, а деятельность банков сейчас приостановлена. Так люди остаются практически без денег. В магазинах пока что-то есть, но полки уже начинают пустовать. Мать и сестры из дома не выходят — сейчас это слишком опасно и лучше переждать.

— Вы говорите "переждать", а чего именно людям нужно дождаться, каких изменений?

— Сейчас ничего еще неизвестно и не понятно. Президент страны сбежал, сама страна захвачена, официального правительства нет. Можно сказать, что Афганистана сейчас, как государства, нет. Талибы* хотят строить новое государство, но им этого не сделать без поддержки со стороны других стран, я в этом уверен. Поэтому все просто замерли в своих домах и пытаются осознать происходящее. Конечно, работает медицина и базовые организации, но это все в очень малых количествах и преимущественно для нужд самих талибов*. Если у тебя что-то заболит, то в больницу лишний раз не пойдешь, только в экстренных случаях — роды у женщины, например.

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Все, что говорят талибы* — это сказки

"Террористы утверждают, что жители могут спокойно ходить на работу, на женщин не будет гонений, а всем, кто связан с другими государствами, в том числе и с Россией, не нужно бояться мести. На самом деле это не так. Талибы* создают внешнюю картину мирного существования, а внутри страны жители в страхе закрылись дома, и это не просто так — местные знают, что верить террористам нельзя, — объяснил Мурат. — Сейчас в руках талибов* все местные каналы связи и они транслируют то, что выгодно захватчикам".

— Мурат, талибы* хотят организовать государство по всем законам шариата, который запрещает пользоваться Интернетом, смотреть телевизор, слушать музыку и много что еще, привычное современному человеку. Во что может превратиться жизнь населения?

— Важно понимать, что талибы*, в большинстве своем, это люди, которые не получали высшего образования, не все даже школу окончили. Все, что они умеют — это пользоваться оружием, все, чему их учили — убивать. Сейчас они говорят, что школы будут работать, люди смогут учиться. Но проблема в том, что им необязательно что-то запрещать — их боятся, им не верят и этого достаточно, чтобы люди оставались в домах по своей воли. Но мы до сих пор так и не знаем, чего конкретно хотят талибы* от страны и ее народа, поэтому какая будет жизнь в Афганистане, можно только предполагать. В больших городах талибы* ведут себя мирно, но не всегда известно, что происходит в маленьких провинциях.

"Однокурсники рады, что могут быть в это время рядом с семьей"

По словам нашего собеседника, вместе с ним из Афганистана учатся еще 5 человек, они уехали на каникулы на родину и не знают, смогут ли вернуться в Россию.

"Я тоже хотел уехать на лето в Афганистан, но мне помешала обстановка из-за коронавируса, а теперь и нынешняя ситуация. Очень скучаю по семье, боюсь за них, но у нас хотя бы есть связь — знаю, что некоторым не удается связаться со своими родными. Мои однокурсники сами не все хотят в Россию сейчас, многие боятся за свои семьи и хотят быть рядом с ними, — поделился Мурат. — Что будет с афганскими студентами сейчас не может сказать никто, вернутся ли они в Россию. Неизвестна судьба самого Афганистана".

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Студент рассказал, что их морально поддерживают в институте — интересуются, как дела. О какой-либо другой поддержке в институте, по словам студента, пока не говорили. В пресс-службе учебного заведения прокомментировать ситуацию нашему порталу не смогли.

На этот год у Мурата договор на обучение еще действует, не истекает и срок визы. Но как ситуация будет складываться дальше — он не знает.

Наш собеседник уверен — на чеку и террористические группировки в других странах, например запрещенное в России "Исламское государство Ирака и Леванта".

В Афганистан мужчина возвращаться не хочет, более того, он попросил политическое убежище в России для себя и своей семьи.

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Студенты из Афганистана по всей России обратились в открытом письме к российским властям. Они просят эвакуировать их из захваченной террористами страны. Под письмом, по информации агентства Фергана, подписались учащиеся 5 российских вузов, в их числе и Казанский юридический институт МВД РФ.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ