Ольга Бузова и Михаил Галустян проверят на прочность 15 знаменитостей в шоу «Звёзды в Африке»

Премьера масштабного реалити состоится на ТНТ уже этой осенью.

Телеканал ТНТ смешал в новом шоу приключения, испытания на прочность, челленджи и юмор. Звёзд российского шоу-бизнеса и зрителей ждут безумные дни среди непроходимых джунглей, диких животных, саванн и каньонов – телеканал запускает масштабное реалити-шоу «Звёзды в Африке», съёмки которого прошли летом в Южной Африке. 15 знаменитостей музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета на месяц обосновались в лагере посреди тропиков. Их ждут испытания и борьба за денежный приз размером 5 миллионов рублей, который победитель пожертвует на благотворительность. Ведущими нового шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Участников выдернут из привычной зоны комфорта и проверят на прочность: им предстоит бороться за еду, находить общий язык с другими участниками и участвовать в жёстких испытаниях. Если участник понимает, что сил нет, и он больше не может терпеть происходящее, у него есть возможность прокричать: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Тогда испытание прерывается, и все участники остаются без еды. В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей. До финала дойдут лишь трое. Сильнейший получит приз, который продюсеры направят на поддержку исчезающих видов животных и фондов, заботящихся об охране окружающей среды.

Лагерь шоу расположился на берегу реки в южноафриканском регионе Лимпопо. С собой им разрешили взять только вещи первой необходимости, забрав даже одежду, взамен которой знаменитостям выдали униформу. С ведущими участники встречались регулярно: на первом испытании, когда звёзды боролись за порции еды, и во второй раз, когда определяется, кто досрочно покинет проект. В остальное время Ольга Бузова и Михаил Галустян наблюдали за участниками со стороны, но не оставаясь безучастными – в особо стрессовые моменты они выходили со звёздами на контакт, чтобы оказать поддержку.

Аркадий Водахов, заместитель генерального продюсера ТНТ:

«Мы сняли шоу, в котором получилось добиться редкой смеси жанров: это и реалити, и комедийное зрелище, и приключенческое гейм-шоу. Наши участники проявили себя с неожиданной стороны, за счёт чего «Звёзды в Африки» стали эмоциональными, драматичными и искренними. Приключенческое реалити Ольги Бузовой и Михаила Галустяна станет одной из главных премьер нового сезона ТНТ. Это наш осенний блокбастер в сфере нон-скриптед проектов».

Ольга Бузова, ведущая шоу «Звёзды в Африке»:

«Африка – это всегда опасность. Нам и в детских сказках говорят не ходить в Африку гулять, и во взрослом возрасте мы видим всех этих смертоносных насекомых, животных, змей, которыми Африка кишит. Тут смертоносная и одновременно очень красивая природа. В общем, это идеальное место, чтобы разбить тут лагерь для реалити-шоу – мы именно это и сделали, добавив ко всем опасностям джунглей свои испытания и собрав в одном месте максимально разных, не всегда походящих друг другу людей».

Лика Бланк, креативный продюсер шоу «Звёзды в Африке»:

«Мы собрали мощный, мотивированный каст, который терпел максимально долго. Было сложно добиться от участника, чтобы он прокричал: «Я звезда! Заберите меня отсюда!» Многие открылись для нас с неожиданной стороны – как совсем молодые блогеры, так и те, кого мы, казалось бы, знаем давно. Они вгрызались в каждую возможность, как звери».

Смотрите шоу «Звёзды в Африке» – скоро на ТНТ.