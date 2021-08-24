Председатель Всетатарского общественного центра Фарит Закиев отправил поздравления руководству запрещенной на территории РФ организации "Талибан", от имени всех татар поздравив террористов с одержанной победой.

Интересен тот факт, что поздравление звучит от имени всего татарского народа, хотя ВТОЦ давно представляет собой лишь небольшую группу людей, отмечает издание "МК".

Скандал грянул, когда телеграм-каналы начали публиковать письмо Закиева к талибам. В послании Закиев называет Татарстан колониальной республикой, народ в которой угнетен.

"Значительно количество доходов Татарстана забирается Россией, оставляя Татарстан в тяжелом положении", - пишет Закиев.

Некоторые СМИ предполагают, что так он намекнул запрещенному "Талибану" на необходимость "освободить" и Татарстан.

Ранее ВТОЦ попадал в поле зрения прокуратуры РТ. Прокуроры требовали признать центр экстремистской организацией. На это Закиев тоже пожаловался в письме в Афганистан.

"В этом году началось преследование нашей организации - ВТОЦ, сейчас нас хотят признать экстремистским и запретить на территории РФ. Но мы также, как и вы, направлены на благое дело, на обретение свободы татарского народа и республики", - пожаловался талибам Закиев.

Напоследок он выразил надежду на сотрудничество и обмен опытом.