В Хайбуллинском районе Башкирии у гаражей произошел взрыв бочки от сварочного аппарата с карбидом. В результате ЧП пострадали мальчики в возрасте 6 и 7 лет. Оба получили ожоги. Через несколько дней один из ребят умер в ожоговом центре.

Как заявили в республиканской прокуратуре, в этих гаражах ранее пожарные тушили огонь. Они достали бочку и оставили на улице без присмотра. Двое детей, которые играли тут, позднее нашли интересный предмет и решили его поджечь.

Дети получили термические ожоги 90% и 50% поверхности тела и были госпитализированы.