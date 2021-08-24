Целую поликлинику пришлось эвакуировать в Москве после того, как один из пациентов пригрозил взорвать медицинское учреждение, если ему не выдадут QR-код. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает РБК.

Все случилось в поликлинике № 103. Мужчина отправил в социальной сети ВК сообщение о том, что готов взорвать врачей с пациентами, если не получит QR-код.

Главный врач решил не рисковать и заявил в полицию, а также объявил эвакуация. Полицейские обследование помещения и территорию, но не нашли ничего подозрительного. Тогда начали искать автора сообщения. Им оказался мужчина 1982 года рождения, психически здоровый, ранее не судимый. Он уже во всем сознался.

Против него возбудили дело о заведомо ложном сообщение о теракте, ему грозит до 5 лет колонии.

QR-коды в стране выдают тем, кто привился от коронавируса, и тем, что перенес болезнь или получил ПЦР-тест с отрицательным результатом.

В конце июня в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом вводили требование предъявлять QR-коды для посещения ресторанов, кафе, массовых мероприятий и некоторых музеев. 19 июля эту систему отменили.