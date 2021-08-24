Специалисты Гидрометцентра Республики Татарстан заявили о грядущем ухудшении погодных условий в республике с утра 25 августа.

На официальном сайте ведомства говорится, что в среду в Татарстане ожидаются грозы с усилениями ветра до 20 метров в секунду. В некоторые районы республики придет туман, и видимость будет затруднена, в связи с чем водителям и пешеходам следует сохранять бдительность.

Ночью местами сохранится кратковременный дождь. Ночью прогнозируется до +11..+16°, днем — +22..+27°. С четверга, 26 августа, осадки на территории Татарстана будут маловероятными.