15 лет лишения свободы дали жителю Алтая за изнасилование 62-летней пенсионерки. Его обвинили по нескольким статьям УК, сообщает региональное управление СКР.

Громкое преступление, о котором узнала вся страна, случилось зимой этого года. Мужчина забрался в квартиру ночью. Там проживала 62-летняя женщина. Ночной гость предложил ей добровольно вступить в с ним в интимные отношения, но получил жесткий отказ. Тогда разгневанный мужчина изнасиловал пенсионерку, угрожая убийством.

Через несколько дней мужчина ограбил и избил знакомую, которой пришлось отдать ему деньги и автомобиль, чтобы спасти свою жизнь.

По совокупности статей судья решил, что мужчина нанесет обществу меньше вреда, если будет находиться в изоляции.