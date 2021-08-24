Известный российский экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто найден мертвым в одном из хостелов Москвы. Как сообщает "МК", 44-летний мужчина свел счеты с жизнью.

Тело Дардо найдено в хостеле на Перовской, куда он заселился в понедельник, 23 августа.

Племянник погибшего рассказал, что ничего подозрительного в поведении экстрасенса или его словах не было. Дардо не высыпался в последние дни и собирался хорошенько отдохнуть от проблем, заселившись для этого в хостел. Днем 24 августа родственники хотели встретиться.

Но рано утром племяннику позвонила администратор отеля. Она сказала, что в комнате знаменитого постояльца звучит страшный грохот, и она боится туда зайти. Сотрудница хостела попросила племянника приехать.

В номере они увидели тело Кусто и надпись на стене "Я все равно буду жить". По предварительным данным, экстрасенс совершил самоубийство.

Дардо Кусто — участник многих телепроектов и фильмов, в том числе "Пусть говорят", "Суперинтуиция", "Человек-невидимка", "Знаки судьбы". Кусто называл себя потомственным шаманом и утверждал, что в работе ему помогают духи предков.