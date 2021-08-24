Трагедией закончилась для мужчины 1967 года рождения прогулка в районе железнодорожного перегона Дербышки-Ометьево. Как сообщили в межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, все случилось вечером накануне на 23 километре перегона. Мужчина получил смертельные травмы в результате того, как его сбило поездом.

Машинист, сообщается, пытался предотвратить трагедию, применил экстренное торможение и сигналил, но безрезультатно. Сейчас следователи проводят проверку, которая поможет установить все обстоятельства случившегося.