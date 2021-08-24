Убитую в Тюмени Настю Муравьеву, тело которой в пакете нашли в криминальном районе города 19 августа, могли пытать электрическим током. Об этом сообщила бабушка Насти Татьяна Кукарская.

"Сказали, что нашли, рот был скотчем заклеен и руки. Еще говорят, что током пытали", — цитирует слова женщины 5-tv.ru.

По словам родственницы, семью до сих пор не позвали на опознание. А потому пока сложно сказать, когда состоятся похороны ребенка.

Девочка пропала 30 июня. Ее искали полиция и волонтеры. Сейчас есть предположение, что девочка была изнасилована и задушена, следствие ведет столичный специалисты Евгений Карчевский, который ранее успешно поймал ангарского маньяка.

На данный момент известно, что в Тюмени в разное время произошло несколько серий исчезновений детей. Всего с 1997 года пропало девять детей, были обнаружены тела только трех девочек.