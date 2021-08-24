Жители Казани начали жаловаться на наглых крыс, которые без страха бегают по улице Глушко. За данную территорию несут ответственность сотрудники УК "Жилище и комфорт". Крысиные прогулки жители снимают на видео и активно жалуются в социальных сетях.

Крыс не смущает, что на дворе день, что вокруг люди, рядом с ними гуляют дети.

Казанцы призывают УК принять хоть какие-то меры, ведь соседство с крысами для людей опасно. Известно, что эти грызуны - разносчики опасных заболеваний, также были случаи, когда крупные крысы нападают на маленьких детей и домашних животных.