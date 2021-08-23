Участники народного голосования назвали парки Казани самыми благоустроенными и ухоженными. Так общественные пространства Казани получили 3,9 балла из 5 возможных. Исследование провел сервис поиска работы SuperJob, участие приняли 9 тыс. жителей России.

"Каждый третий казанец оценил благоустройство парков на «отлично» и еще каждый третий – на «хорошо». Всего 5% респондентов оценили благоустройство как неудовлетворительное", - отметили организаторы опроса.

Также среди всех благоустроенных зон жители Казани особо отметили парки Горького и в Горкинско-Ометьевском лесу.

Меньше всего баллов за благоустройство парков получил Омск. Второе и третье места заняли Москва и Краснодар, соответственно.