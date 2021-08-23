Стаю больших белых цапель заметили на территории заказника "Чистые луга" на озере Степном. Этот вид птиц является редким и занесен в Красную книгу Республики Татарстан. Об этом сообщает Госкомитет РТ по биоресурсам.

"Первый раз мы их заметили лет 5 назад близ деревни Красный яр на реке Шешма. А на днях увидели шесть цапель недалеко от заказника на озере Степное", - прокомментировал сотрудник заказника Роман Гринин.

Чаще всего стаи белых цапель обитают в степной и лесостепной зонах. В последние годы их замечали в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Спасском районах.