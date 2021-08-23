В Казани скончался бывший помощник прокурора Советского района Андрей Балеев. Ранее он прославился как человек, открывший в нетрезвом виде стрельбу по птицам. Это случилось в 2018 году, за сей поступок зампрокурора уволили из прокуратуры. Но уже через несколько дней стрельба по птицам повторилась, и Балеев заявил, что не имеет к ней отношения.

В 2020 году Балеев стал участником нескольких похожих конфликтов.

О смерти Андрея Балеева сообщили в прокуратуре РТ.

Сообщается, что причиной смерти стала болезнь, скончался бывший прокурор в больнице.