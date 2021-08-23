В республиканском Гидрометцентре сообщили, что 24 августа погода в Татарстане заметно ухудшится. В целом в регионе будет облачная погода с прояснениями, местами могут пройти дожди, но в отдельных районах велика вероятность гроз, местами - с градом.

Ветер будет северным и северо-восточным, при грозе порывы могут составить до 22 метров в секунду.

Ночью будет прохладнее - 15-20 градусов тепла. Днем - до 26 градусов тепла.

В Казани же в ночное время похолодает до 17-19 градусов. Днем столбики термометров покажут максимум 23 градуса.