В Ленинградской области полиция задержала мужчину, который облил свою собутыльницу розжигом и поджег. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что сожитель ее дочери пытал любимую: резал ножом, а потом поджег, предварительно облив розжигом.

Как сообщает ФАН, полицейские прибыли по указанному адресу и нашли там 34-летнюю женщину. Было установлено, что в квартире мужчины дочь заявительницы живет лишь с 13 августа, и все это время парочка гуляла от души - пили и дебоширили.За это время мучитель успел сделать несколько порезов на теле своей жертвы, потушить окурки о ее ноги, а также облить розжигом и поджечь. Ей оказывают помощь медики.

По горячим следам подозреваемый был задержан. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него протокол.