В Волгоградской области разгорелся большой скандал: 37-летний мужчина сделал прививку от коронавируса и скончался через 8 дней. Его супруга требует проведения проверки, поскольку уверена, что ее мужу делать прививку было противопоказано. Она требует выяснить, кто и почему дал допуск к вакцинации человеку с хронической гипертонией.

Известно, что мужчина дал добровольное согласие на прививку, его осматривал терапевт. Он пожаловался на давление, но сотрудница поликлиники № 4 не обратила внимания на жалобы пациента и разрешила ему прививаться.

Несколько дней после введения первого компонента вакцины мужчина чувствовал себя нормально, сообщает "Блокнот.Волгоград". А потом ему резко стало плохо, он начал обильно потеть.

За несколько часов до смерти у Дмитрия сильно заболела голова, он кричал от боли, говорит жена. А позже впал в состояние комы. Врачи успели его забрать в больницу, но спасти его жизнь не смогли. Предварительной причиной смерти назвали разрыв аневризмы.