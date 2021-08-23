Казанцы массово жалуются на запах гари и легкую дымку в городе. В Гидрометцентре РТ специалисты нашли ответ на вопрос, откуда взяли эти неприятные явления.

Дымка пришла в Татарстан с юго-запада, где бушуют лесные пожары, отметили синоптики. Сейчас есть несколько крупных очагов пламени - Мордовия, Нижний Новгород, Самарская и Ульяновская области. Именно оттуда, считают специалисты, и приходит в Татарстан с воздушными массами запах и мгла.

В течение ближайших дней потоки воздуха будут перемещаться примерно по той же траектории, а потому запах в Казани может сохраняться.

Не стоит списывать со счетов и пожары в Марий Эл и Башкирии. В самом Татарстана пока крупных лесных возгораний нет, были зафиксированы лишь локальные воспламенения.