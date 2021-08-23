Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 23 августа, ответил на вопрос, которым задаются в эти дни, пожалуй, все россияне - будет ли Россия вмешиваться в сложную ситуацию в Афганистане. Вопрос этот, по словам Пескова, в Кремле обсуждался.

После этого журналисты на брифинге обратились к Пескову с прямым вопросом - выступит ли Россия посредником между талибами (представители террористической организации, запрещенной на территории РФ) и силами сопротивления Масуда.

Песков дал ответ:

"Сегодня обсуждалась линия развития. Это чревато гражданской войной в Афганистане. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается", — ответил он.

Также Песков отметил, что не идет речи и о дипломатическом посредничестве со стороны России.