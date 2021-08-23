Жителя села в Томской области посадили на металлическую цепь из-за невыплаченного долга. Суд согласился со следствием и принял решение арестовать двух жителей села Тиндерлинка, которых поймали и обвинили в незаконном лишении свободы человека. Об этом сообщили в региональном СКР.

Следователи установили, что мужчины, будучи в гараже фермы, набросили на шею 39-летнему односельчанину металлическую цепь. Один ее конец приварили к наковальне. А на второй конец повесили навесной замок.

Причиной такого поступка стал имевшийся перед фермером долг. Посадив должника на цепь, мужчины хотели заставить его заплатить или отработать.

Просидев на цепи около суток, мужчина дотянулся до напильника и смог распилить звенья цепи. Он выбрался и отправился домой. А потом и в полицию.

Оба мучителя были задержаны, причем один вимну признал сразу, а второй наотрез отказался считать себя в чем-либо виновным.