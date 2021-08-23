В Казани начался суд над полковником МВД, который набрал взяток на 20 миллионов

Приволжский районный суд Казани приступил к рассмотрению дела бывшего полковника МВД, который набрал взяток на 20 миллионов. Полковника обвиняют в получении такой суммы в период с 2005 по 2015 годы. Обвиняемый Алексей Ершов - бывший начальник отдела полиции "Сафиуллина", который прежде носил название "Дальний".

Как сообщает "Реальное время", офицера обвиняют не только в получении взяток, но и в злоупотреблении полномочиями, а также в участии в незаконной предпринимательской деятельности.

Перед судом Ершов предстал не один, а в компании бывшего заместителя Ильназа Ситдикова. Его обвиняют в посредничестве по двум эпизодам взяток на общую сумму 460 тысяч.

Оба силовика в свое время попали под подозрение и были "разработаны" сотрудниками ФСБ. Расследовал дело СК. Обвинение утвердили в прокуратуре РТ.

Прошлой осенью, когда расследование только начиналось, Ершова объявляли в федеральный розыск, потому как он попытался скрыться. После того, как его задержали, он настаивал на своей позиции невиновности, уверяя, что взяток не брал, а дело сфабриковали. Потом он обвинял сотрудников ФСБ в проведении незаконных обысков в его камере в СИЗО.