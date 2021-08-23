Нетрезвая медсестра в Новокузнецке отказалась оказать помощь женщине, несмотря на ее плохое самочувствие, сообщает "Тайга. инфо". В региональном Минздраве заявили, что медработник уже уволен.

Женщина-пациентка рассказала, что ее доставили в клиническую больницу № 29. Целый час к ней никто не подходил. А поскольку в приемном была только пьяная медсестра, помощи пациентке было получить не у кого.

Впрочем, женщина даже рада, что нетрезвая сотрудница больницы не поставила ей капельницу.

Тем, кому она ставила ее, пришлось хуже: медсестра допустила ряд ошибок, проколола пациентам вены. При этом она не отвечала на прямо заданные вопросы о том, что она делает на работе в таком состоянии.