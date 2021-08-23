30 августа в 20.00 ТНТ покажет новый сезон комедии «Патриот» - сериала о бывшем солдате, нынешнем студенте Академии ФСБ Сане Кучине, который хочет сделать свой родной городок лучшим местом на Земле. В новом сезоне Саня (Антон Жижин) приезжает домой на каникулы и снова занимается перевоспитанием своего брата Валеры, которого сыграл Алексей Базанов, и других жителей.

Образ Валеры – новый для Алексея Базанова, актёра сериала-долгожителя «Реальные пацаны». В интервью мы узнали у Алексея, который также писал и продюсировал сериал, каким будет продолжение «Патриота».

«Патриот» – ваш первый опыт самостоятельного креативного продюсирования, он получился суперуспешным. Как вам кажется, почему зрители настолько полюбили Патриота? Вы ожидали такого успеха?

Зрители полюбили его ровно так, как любят и другие проекты ТНТ. Никакой суперлюбви не случилось. Мы ожидали большего успеха. Ведь что такое успех – это не просто цифры телерейтингов, это ещё и признание. Участников успешных проектов принято приглашать в другие шоу и программы канала, и вообще давать им тележизнь, с нами этого не произошло.

Когда было принято решение делать второй сезон «Патриота»? Инициатива была ваша, или вам предложили писать сезон после хороших цифр?

Сразу после эфиров первого сезона «Патриота» было принято решение делать второй. У нас было много идей, не вместившихся в первый сезон.

Расскажите, сколько времени ушло на разработку идеи сезона, а сколько на написание и съемки.

В апреле 2020-го мы начали писать новый сезон, а уже в ноябре приступили к съемкам. С написанием не было проблем, были проблемы со съемками в ковидный период. Если бы не он, сделали бы все быстрее.

Где проходили съемки? Расскажите про локации, про трудности на съемках. Каким будет сезон? Что в нем изменится, что останется?

Все съемки магазина «Мечта» всё так же проходили в поселке Тельмана в Раменском районе. Новых локаций не много добавилось, но зато мы успели захватить все времена года.

Сезон будет динамичным и абсурдным, и очень плотным по событиям и шуткам. Останется всё, что понравилось зрителю в первом сезоне. Плюс добавятся яркие женские персонажи, которые разбавят брутальный мужской мир.

Что ждет Валеру – если без спойлеров? Вы рассказывали, что не хотели изначально сниматься в сериале, но пришлось. Не было мыслей вывести Валеру из сериала? Почему решили оставить?

Валеру ждёт новое место работы, новая начальница, новые отношения. Плюс это всё осложнится возвращением старой семьи из Израиля. Вывести героя мыслей не было, потому что тогда бы разрушилась братская история. Сане нужен такой брат, как Валера.

Через эти отношения идёт педагогическая составляющая сериала. И Саня, и Валера друг у друга учатся, потому что по-разному смотрят на жизнь.