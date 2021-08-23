Маркетплейс KazanExpress запустил строительство собственного логистического комплекса на более 1 000 000 квадратных метров в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Закончить строительство планируют к 2025 году, но первая очередь откроется уже в мае 2022-го.

Новый шестиуровневый логистический комплекс позволит KazanExpress обрабатывать 2 000 000 заказов в сутки. Строительство пройдет в восемь этапов. Первый — на 120 000 квадратных метров и 5 000 рабочих мест — стартовал сегодня. Общий объем инвестиций только на этой стадии — 3 млрд рублей.

«Мы начали строительство на год позже по независящим от нас обстоятельствам, но в итоге нашли решение и даже останемся в выигрыше. Нам нужно было придумать, как обрабатывать 150 тысяч заказов в сутки на уже совсем маленьких для наших объемов складах. Недостаток квадратных метров оставался единственным сдерживающим фактором для роста компании. Новые конкурентные преимущества используем для того, чтобы сделать условия для наших покупателей и партнеров еще лучше», — рассказал сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин.

Логистический комплекс KazanExpress стал первым резидентом Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. За компанией закреплено 100 га земли будущего крупнейшего транспортного узла в Поволжье, который объединит железнодорожные, водные и автомобильные пути.

KazanExpress — маркетплейс с бесплатной доставкой за один день без минимальной суммы заказа. Сейчас KazanExpress работает в 68 городах России. В марте 2021 года в компанию инвестировала китайская торговая площадка AliExpress.