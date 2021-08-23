В Ново-Савиновском районе Казани загорелись складские помещения. В социальных сетях появляются видеоролики и фото, на которых виден густой темный дым в районе ЖК "Столичный".

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ, оперативный дежурный получил информацию о возгорании 23 августа в 12:20. Пожарные прибыли на место, выяснили, что горит складское помещение, расположенное на первом этаже строящего дома. Известно, что в нем хранились полиэтиленовые трубы, и это объясняет обильность и цвет дыма над районом ЧП.

Дом, как сообщается, еще не сдан в эксплуатацию. Угрозы распространения огня на данный момент нет, причины и площадь пожара устанавливаются.