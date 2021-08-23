Семерых сотрудников республиканского ГИБДД Башкирии заподозрили в организации преступного сообщества. Следствие считает, что инспекторы поставили на широкую ногу торговлю водительскими удостоверениями без сдачи экзаменов.

Как сообщает ТАСС, следствием возбуждено уголовное дело о создании преступной группы, об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ.

Фигуранты дела - бывший начальник отделе ГИБДД, его заместитель и пятеро инспекторов местного МРЭО.

Используя служебное положение, около 5 лет назад начальник отдела склонил на свою сторону шестерых коллег, заманив грядущими прибылями: сумма каждой взятки за права без экзаменов составляла от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от вида экзамена.

Установлено, что подозреваемые брали взятки не менее 33 раз. Также возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей. В настоящий момент все участники уголовного дела уволены. Бывший начальник ГИБДД скрылся и в настоящее время объявлен в розыск. Пятеро подозреваемых находятся под стражей, один - под домашним арестом.