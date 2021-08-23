Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе побывает в Казани с рабочим визитом. Об этом сообщила сегодня, 23 августа, пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова. По ее словам, руководитель военного ведомства посетит оборонные промышленные объекты. Особое внимание уделит авиационной отрасли, ведь планируется разместить в Казани большие оборонные заказы.

Также министр обороны заглянет и на собственную выставку картин, которая сейчас проходит в Казани.

Как уточняет "Бизнес Онлайн", визит намечен на 27 августа.