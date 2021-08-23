В Казани рассказали, как пройдут торжества, посвященные Дню республики. Начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов сегодня, 23 августа, рассказал, что гуляния уже стартовали в разных районах.

Во дворах Казани проводятся этапы вокальных конкурсов, 25 августа подведут итоги литературного марафона "Наши герои". 26 августа на улице Баумана откроется экспозиция "Быть...".

Но основные торжества пройдут 30 августа. В этот день молодежь представит концерт "Наше время". Он состоится на площади перед театром Камала в 13:30. Любители зрелищ могут отправиться к Казанке, в акватории которой пройдут соревнования по мотосерфингу.

В Казанской ратуше 30 августа утром будут чествовать почетных граждан Казани. В 9:30 у "Чаши" состоится мотофестиваль "Два Кремля". Перед театром Камала в 11:00 будут звучать национальные песни - "Играй гармонь" даст возможность послушать и попеть от души.

В полдень на набережной озера Кабан проведут праздник национального костюма.

В 14:00 в Казанском Кремле пройдет фестиваль городской культуры Tat Cult Fest, в рамках которого выступят АИГЕЛ и Elektro Hafiz. В это же время на казанском ипподроме пройдут скачки на приз главы Республики Татарстан.

Поэтический спектакль "Голоса Казани" зазвучит в 20:00 у мэрии города. А у Дворца земледельцев в это же время пройдет оперный фестиваль.

Основная программа состоится в 18:00 у Центра семьи "Казан", хедлайнерами станут Brainstorm и Cream Soda. В 22:00 казанцев и гостей города ждет праздничный салют.