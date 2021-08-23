ТНТ приглашает на премьеру сериала «Патриот» в KazanMall

«Патриот» возвращается, но не один! А с кем – ты можешь узнать лично у исполнителя главной роли Антона Жижина. Он представит второй сезон сериала на премьерном предпоказе в торговом центре KazanMall.

26 августа в 18:30 ТНТ проведёт показ первых двух серий второго сезона сериала «Патриот».

Мероприятие пройдет в кинотеатре «Киномакс IMAX» с участием главных актёров сериала Антона Жижина и Анастасии Талызиной. Также о съёмках, юморе «Патриота» и жизни магазина «Мечта» в сериале расскажет режиссёр сериала Николай Бурлак.

В первом сезоне Саня Кучин (Антон Жижин) вернулся из армии в родной городок с большой мечтой сделать свой дом лучшим местом на земле. Саня — честный, деятельный парень с горячим сердцем, уверен, что у него получится исправить всех хулиганов и алкоголиков, а еще — добиться сердца любимой девушки. Но вскоре Саня отправился учиться в Академию ФСБ. Теперь он приезжает домой на каникулы, причем в компании «товарища» – девушки-«патриота» Айзы. Как теперь будут развиваться события?

В день показа у зрителей будет возможность не только увидеть премьерные серии ещё до официального старта на телевидении, но и сфотографироваться с актёрами, пообщаться с ними и первыми поделиться в соцсетях впечатлениями от сериала.

Вход на показ – бесплатный, нужно только зарегистрироваться на сайте: https://patriotkazan.timepad.ru/event/1740603/

Телепремьера сериала запланирована на 30 августа, новые серии будут выходит в 20:00 с понедельника по четверг на ТНТ.