35-летняя женщина сорвалась с 30-метровой высоты в горах Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе. По предварительной информации, женщина занималась скалолазанием и у нее оборвалась веревка.
"Прибывшие на место спасатели подняли женщину с отвесного склона, все это время пострадавшая находилась без сознания. Ее вынесли на ровную площадку и передали медикам. Однако на полпути женщина снова потеряла сознание и спасти ее не удалось", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ
Тело передали работникам ЦРБ Камско-Устьинского района.
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