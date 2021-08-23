35-летняя женщина сорвалась с 30-метровой высоты в горах Юрьевских пещер в Камско-Устьинском районе. По предварительной информации, женщина занималась скалолазанием и у нее оборвалась веревка.

"Прибывшие на место спасатели подняли женщину с отвесного склона, все это время пострадавшая находилась без сознания. Ее вынесли на ровную площадку и передали медикам. Однако на полпути женщина снова потеряла сознание и спасти ее не удалось", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Тело передали работникам ЦРБ Камско-Устьинского района.

