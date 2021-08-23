Следственный комитет в Смоленске начал доследственную проверку после того, как в Сети появились данные о двух инвалидах, закрытых в квартире без денег и еды вместе с собакой. Соседи пожилой женщины и ее сына говорят, что внучка отбирает у своего отца и бабушки пенсию, закрывает их в квартире и неделями не приходит. Старики умирают от голода, а чиновники бездействуют.

Об этой драме узнали журналисты портала Smolnarod. Они сообщили, что голодные инвалиды начали кричать, чтобы привлечь внимание соседей. И тогда внучка забила гвоздями окно их квартиры на первом этаже, чтобы те не могли позвать на помощь, а соседи не могли им передать еду. К слову, соседи неоднократно звонили участковому и в органы власти: их отсылали в соцзащиту, а там заявляли, что сын и мать должны сами к ним прийти…