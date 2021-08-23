В Лаишевском районе Республики Татарстан произошла смертельная авария, в которой погибли две женщины. Еще одна доставлена в больницу с травмами. Об этом сегодня сообщили в МВД по РТ.

Все случилось накануне на 22-м километре дороги "Столбище-Атабаево". Женщина за рулем Lifan пошла на обгон, но не справилась с управлением. Машины оказалась в кювете и крышей ударилась о бетонный водосток.

47-летняя автоледи и пассажирка, ехавшая на переднем сидении, погибли от полученных травм на месте аварии. 32-летняя пассажирка с заднего сидения доставлена в БСМП.