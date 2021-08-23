В Златоусте ищут неизвестного мужчину, который пытался купить 11-летнюю школьницу на улице Первой Нагорной за 2 тысячи. Мужчина приставал к детям, а потом спешно скрылся в машине такси. Об этом сообщил отец одной из девочек.

По сведениям родителя, неизвестный приехал к некой Наталье, долго ходил вокруг дома с букетом цветов, но позже выбросил их и стал упрашивать малолетнюю девочку поехать с ним, а ее друзьям предлагал 2 тыс. рублей за нее. Дети позвонили родителям. Когда те приехали на место, мужчина уже скрылся на такси, сообщает Znak.

На вид мужчине 40-45 лет, был одет во все светлое, светловолосый, рост 170 см. Полиция проводит проверку.