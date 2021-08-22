В Тюмени дядя умер возле стихийного мемориала убитой ранее племянницы. Об этом пишут «РИА Новости».

"Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли, будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом", — делится с изданием сестра погибшей девочки.

Мужчину доставили в больницу, где он скончался.



Напомним, что восьмилетняя девочка пропала в Тюмени 30 июня. Она вышла из дома на прогулку и не вернулась. В масштабных поисках участвовали сотрудники Следственного комитета и полиции, волонтеры и местные жители. Только 19 августа тело девочки нашли на берегу озера — в двух километрах от дома. Останки были завернуты в пакет. Сейчас эксперты будут устанавливать причину, место и время смерти. А пока местные жители устроили у дома, где жила девочка, мемориал и несут к нему цветы и игрушки.