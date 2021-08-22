Из-за особенностей российского климата желательно пройти хотя бы первый этап вакцинации от ковида до наступления осени. Такое заявление сделал врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.
Противопоказания по болезни особенно актуальны осенью, так как растет количество сезонных заболеваний. Привиться стоит до сентября, пока иммунитет не ослабел из-за холода.
«Иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний», — объяснил врач.
Продеус добавил, что подхваченные осенью инфекции станут дополнительной нагрузкой на иммунитет.
Напомним, что ранее в Татарстане четвертый день подряд устанавливается температурный рекорд.
комментарии