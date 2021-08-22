Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) запросил у Роспотребнадзора статус "COVID-free" вуза со снятием всех эпидемиологических ограничений и выразил обеспокоенность судьбой ковид-диссидентов.

Как заявили в учебном заведении, выдача дипломов непривитым студентам, по мнению членов Ученого совета, дискредитирует систему высшего образования страны.

Отказавшихся от прививки без медицинских оснований на то студентов в вузе насчитали около 9%, сообщают "Известия".

По мнению ректора вуза академика Александра Запесоцкого немотивированный официальной медициной отказ от вакцинации означает презрение студента как к общественным интересам, так и к науке, что в принципе не совместимо с университетским образованием: отказаться от прививки сегодня – хуже, чем «"утверждать, что Земля стоит на трех китах, а вокруг нее вращается солнце". Таким образом, преподаватели могут считать, что у таких студентов отсутствуют фундаментальные знания, а значит, диплом им вуз вправе не выдавать.