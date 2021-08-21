Уснувшего на рассмотрении дела судью засняли на видео в Ногинске. В местном городском суде рассматривалось гражданское дело. И мирный сон на протяжении процесса не помешал служителю Фемиды вынести свое решение. Соответствующий ролик опубликовали "Известия" и обнародовал РЕН ТВ.

"В конце заседания судья встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения", — говорится в публикации.

Уточняется, что сумма иска составляла более миллиарда рублей. Рассматривалось дело о рейдерском захвате — мошенники силой заставляли потерпевших подписывать договоры о займе на своих условиях.