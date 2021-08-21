Перевал Дятлова продолжает забирать человеческие жизни. Как сообщает E1.ru, у инструктора одной из туристических групп внезапно остановилось сердце сразу после прибытия на перевал.

Отмечается, что походная группа находится в районе лагеря "Европа-Азия".

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что на место вылетел санитарный борт территориального Центра медицины катастроф.

Перевал Дятлова находится на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Он получил известность из-за гибели туристов в 1959 году при до конца невыясненных обстоятельствах.