Пассажирский самолет Superjet, следующий рейсом Волгоград — Москва, подал сигнал бедствия, сообщает ТАСС. Он резко снизился над Тамбовской областью и сейчас продолжает двигаться на высоте всего около 3 тысяч метров.

"Самолет Sukhoj Superjet-100 выполняет рейс Волгоград-Москва. Во время пролета Тамбовской области он подал сигнал бедствия и резко снизился. По предварительным данным, могла произойти разгерметизация", — пишет издание.

Обновление информации 15:04 мск: самолет совершил штатную посадку в Шереметьево. У Superjet 100 авиакомпании "Россия", следовавшего рейсом Волгоград — Москва, сработал датчик "Неисправность системы кондиционирования".