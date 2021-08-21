Житель курильского острова Кунашир проплыл более 20 километров, чтобы добраться до Японии. Ему это удалось, и он намерен обратиться за убежищем к третьей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nippon TV.

В российском посольстве в Fаcebook заявили, что дипломаты находятся "в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения обстоятельств" произошедшего.

В то же время в России узнали о личности мужчины, совершившего столь сумасшедший заплыв. Как сообщил "Интерфакс", мужчина три года назад поселился в заброшенном доме на Курилах. Но 17 августа он пропал.

При осмотре дома нашли массу плакатов и фотографий с видами Японии. Говорили, что он очень любит японскую культуру, буквально бредит ею. Ранее жил на Урале, а потом получил "дальневосточный гектар" и так оказался на Курилах.

Отмечается, что мужчине 40 лет, он всегда был замкнутым и немногословным.

Мужчину сейчас передали работникам эмиграционного бюро города Саппоро. Работники бюро должны будут изучить дело россиянина, после чего либо выдадут ему временное разрешение на пребывание в стране, либо депортируют на родину.