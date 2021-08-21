Глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что "Спутник Лайт" можно использовать для вакцинации граждан старше 60 лет.

"Эксперты дали разрешение на использование вакцины «Спутник Лайт» для лиц старше 60 лет", — сказал он (цитата по "Интерфаксу").

Мурашко подчеркнул, что данный препарат обычно применяется для повторной вакцинации. На сегодняшний день, по его словам, вакцина есть во всех регионах Российской Федерации.

"Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины от коронавируса "Спутник V". В гражданский оборот препарат вышел в конце июня. РФПИ оценил его эффективность в 79,4%, отмечает РБК.