Картины российского министра обороны Сергея Шойгу, выставка работ которого, кстати, открылась в Казани, помогут спасти жизнь 9-летней девочки из Казани с доброкачественной опухолью мозга. Средства на ее лечение собрал благотворительный фонд Константина Хабенского после того, как была реализована часть картин пера Сергея Шойгу.

Маленькой пациентке из Казани дважды проводили операцию, но удалить опухоль полностью не вышло. Она сдавливает важные отделы головного мозга. Чтобы помочь ребенку, требуется лучевая протонная терапия, которая поможет разрушить клетки новообразования.

Курс такого лечения стоит 2,5 млн рублей, эта процедура не покрывается ОМС, так как у девочки доброкачественное образование. Сам аукцион прошел в мае. Было продано более 1- картин Шойгу. Выручили около 40 миллионов. Все средства пойдут на лечение больных детей.

Впрочем, и открывшаяся сегодня в Казани выставка также носит благотворительный характер. Все средства, собранные с билетов, будут направлены на лечение детей. Выставка открылась в Казанском кремле в Национальной художественной галерее "Хазине".