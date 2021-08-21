Семеро осужденных, помещенных на принудительное лечение в психоневрологический диспансер в Бурятии, подались в бега. О чрезвычайном происшествии сообщил глава республики Алексей Цыденов.

"Произошел побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осужденные", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Точное количество сбежавших уточняется, пока фигурирует число -7. На месте сейчас работают бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД региона.

Жителей попросили быть бдительными и следить за детьми. Многие из сбежавших ранее совершали чудовищные преступления, в том числе и против детей.